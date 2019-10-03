03.10.2019, 17:23
Медведев отправил в отставку главу Росгидромета
ИА «Ореанда-Новости». Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромета) Максима Яковенко, пишет «Коммерсант».
Соответствующее распоряжение премьера опубликовано на сайте кабмина. РБК пишет, что Яковенко о грядущей отставке не знал.
Ранее глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин сообщил, что Росгидромет ожидают существенные реформы – ведомство должно лучше делать прогнозы о возможных природных чрезвычайных ситуациях.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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