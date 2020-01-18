Их совместный разговор прошёл вчера, 17 января, в формате «тет-а-тет».Беседа длилась около часа. По словам Медведева, он обсуждал с новым председателем правительства вопросы и нюансы дальнейшего функционирования правительства России.После этого, Медведев вместе с Мишустиным провели общее собрание со всеми членами правительства, которые сейчас находятся в отставке.