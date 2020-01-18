18.01.2020, 08:56
Медведев пожелал Мишустину успехов в работе
ИА «Ореанда-Новости». Дмитрий Медведев пожелал новому премьер-министру Михаилу Мишустину успехов в дальнейшей работе. Их совместный разговор прошёл вчера, 17 января, в формате «тет-а-тет».
Беседа длилась около часа. По словам Медведева, он обсуждал с новым председателем правительства вопросы и нюансы дальнейшего функционирования правительства России.
После этого, Медведев вместе с Мишустиным провели общее собрание со всеми членами правительства, которые сейчас находятся в отставке. Экс-премьер-министр напомнил о важности исполнения своих обязанностей чиновниками до тех пор, пока на их посты не будут назначены новые члены правительства.
Беседа длилась около часа. По словам Медведева, он обсуждал с новым председателем правительства вопросы и нюансы дальнейшего функционирования правительства России.
После этого, Медведев вместе с Мишустиным провели общее собрание со всеми членами правительства, которые сейчас находятся в отставке. Экс-премьер-министр напомнил о важности исполнения своих обязанностей чиновниками до тех пор, пока на их посты не будут назначены новые члены правительства.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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