04.11.2019, 15:14
Медведев прокомментировал слова Лукошенко о чужих войнах
ИА «Ореанда-Новости»Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал заявление главы Белоруссии Александра Лукашенко, который высказался о том, что его государство раньше втягивали в чужие войны, странным. Об этом говорится в информационном материале «Интерфакс», опубликованном в понедельник, 4 ноября.
Медведевым было сказано, что в 1812 году, в эпоху Великой Отечественной войны и Первой мировой люди встали на защиту своей земли от тех, кто их пытался захватить. Премьер-министр в разговоре на эту тему высказался с призывом ко всем не бросать тень на подвиг предков, которые жили в те эпохи в России или Белоруссии.
Медведевым было сказано, что в 1812 году, в эпоху Великой Отечественной войны и Первой мировой люди встали на защиту своей земли от тех, кто их пытался захватить. Премьер-министр в разговоре на эту тему высказался с призывом ко всем не бросать тень на подвиг предков, которые жили в те эпохи в России или Белоруссии.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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