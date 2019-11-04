Об этом говорится в информационном материале «Интерфакс», опубликованном в понедельник, 4 ноября.Медведевым было сказано, что в 1812 году, в эпоху Великой Отечественной войны и Первой мировой люди встали на защиту своей земли от тех, кто их пытался захватить. Премьер-министр в разговоре на эту тему высказался с призывом ко всем не бросать тень на подвиг предков, которые жили в те эпохи в России или Белоруссии.