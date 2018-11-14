ИА «Ореанда-Новости». В России утвердили двухэтапную индексацию платы за коммунальные услуги в связи с повышением НДС. Плата за ЖКХ услуги увеличится сначала с 1 января, потом с 1 июля 2019 года. Ранее закон подразумевал только одну индексацию тарифов в год.

Постановление о двухэтапной индексации подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Напомним, ранее в России утвердили повышения налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 процентов до 20 процентов. Изменения вступают в силу с 1 января 2019 года. В связи с этим фактом, было принято решение два раза в год провести индексацию платы граждан за услуги ЖКХ. С 1 января 2019 года индексация составит 1,7 процента, а с 1 июля – дополнительно 2,4 процента. Это фактически обозначает суммирование индексов, отметили в кабмине.

Ранее тарифы ЖКХ индексировались в России раз в год с 1 июля, как правило, это происходило в среднем на 4 процента. В следующем году показатель составит 4,1 процента.

Меры по двухэтапной индексации направлены на то, чтобы, несмотря на увеличение ставки НДС, индексация тарифов ЖКХ не превысила обычный уровень, объяснили в кабмине.



Ранее в Минэкономразвития спрогнозировали, что из-за повышения НДС на 2 процента расходы коммунального комплекса вырастут на 16 млрд рублей. Поэтому инициатива провести в России индексацию тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства в следующем году в два этапа принадлежит Минэкономразвития.

Идею в конце августа раскритиковал глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. Он заявил, что в большинстве российских регионов тарифы ЖКХ уже сейчас находятся на уровне выше экономической обоснованности.«Раз у них тариф выше, есть два варианта: либо снизить тариф, либо, как мы предлагаем, перевести это в обязательные инвестиции, то есть направить эти деньги прежде всего на ремонты», — предлагал Артемьев.Минэнерго также выступило против идеи. Замглавы ведомства Вячеслав Кравченко в августе предлагал другую схему двухэтапной индексации тарифов. Он предложил провести повышение платы за ЖКУ сначала на 1,7 процента в январе, а затем на 4 процента в июле следующего года.