ИА «Ореанда-Новости» Председатель правительства России Дмитрий Медведев уволил заместителя главы правления Пенсионного фонда РФ Алексея Иванова, который подозревается в получении взятки в размере 4,4 миллиона рублей. В распоряжении об отставке чиновника использована формулировка «в связи с утратой доверия».

В отношении Иванова ведётся расследование по уголовному делу, возбуждённому по факту совершения преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ (получение взятки в особо крупном размере). Ещё одним подозреваемым по данному делу является глава департамента ООО «Техносерв менеджмент» Алексей Копейкин, которому вменяется посредничество во взяточничестве (часть 4 ст. 291.1 Уголовного кодекса РФ). По данным следствия, неустановленные лица в обмен на общее покровительство перечисляли на счёт Копейкина 200 тысяч рублей ежемесячно, а тот пересылал их Иванову. Преступная схема использовалась в течение 2 лет.

Иванов признал вину и раскаялся в совершённом преступлении. Оба подозреваемых находятся под стражей.