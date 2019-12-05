ИА «Ореанда-Новости». Премьер-министр страны прокомментировал летние протестные акции, прошедшие в России.

Медведев отметил, что проблемы, поставленные на карту, нельзя решить ни в социальных сетях, ни на площадях. Он подчеркнул, что у любых общественных настроений есть причина, и её нельзя так легко игнорировать. О летних протестах Медведев рассказал в эфире «Разговора с Дмитрием Медведевым», который транслируется на российских телеканалах и радиостанциях.

Медведев признал, что проблема действительно есть. И что путём протестных акций, население требует справедливого разрешения этих проблем.

Однако премьер-министр заявил, что, несмотря на несправедливости и издержки, которые возникают в работе органов правоохранительной системы, законодательство нужно соблюдать. По его мнению, важно поддерживать порядок, ведь то, что во Франции называется «жёлтыми жилетами», в России может стать настоящей революцией.