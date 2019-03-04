04.03.2019, 10:53
Медведев заявил, что предвыборная кампания на Украине проходит с нарушениями
ИА «Ореанда-Новости». Премьер-министр России Дмитрий Медведев полагает, что во время избирательной кампании на Украине допущены грубые нарушения «общепринятых демократических норм». Об этом пишет «Коммерсант».
Медведем отметил, что россиянам запретили принимать участие в наблюдении за украинскими выборами. Премьер подчеркнул, что граждане России не могут даже находиться в составе мониторинговых комиссий по линии ОБСЕ.
По мнению Медведева, этот запрет украинских властей является существенным нарушением международных обязательств страны. Российский премьер отметил, что такие решения в истории – это большая редкость. Медведев полагает, что, если руководство Украины так себя ведёт, значит ему есть, что скрывать. В свете последних событий Медведев отметил, что стоит «подозревать худшее».
Кроме того, Медведев также обратил внимание и на то, что украинские власти ограничили в правах своих граждан, закрыв избирательные участки в России. Премьер напомнил, что сегодня в России живут и работают порядка 3 миллионов украинцев. Таким образом, у них у всех отняли возможность выразить свою гражданскую позицию, воспользовавшись «надуманным предлогом». Медведев назвал эту ситуацию ущемлением избирательных прав граждан Украины.
Премьер России также подчеркнул, что Москва хочет установить нормальные отношения с Киевом, однако поведение украинских властей пока этого сделать не позволяет. При этом и прогнозировать, какое будет развитие отношений сейчас крайне сложно. Медведев отметил, что обе страны должны делать шаги навстречу друг к другу.
Напомним, выборы президента Украины пройдут 31 марта. В предвыборной гонке участвует рекордное количество кандидатов – 44 претендента. Пока, по предварительным опросам, первое место делят глава партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко и юморист Владимир Зеленский. При этом политологи говорят о том, что кампания проходит очень грязно. В частности, кандидаты используют компромат и свои связи с силовыми ведомствами.
Медведем отметил, что россиянам запретили принимать участие в наблюдении за украинскими выборами. Премьер подчеркнул, что граждане России не могут даже находиться в составе мониторинговых комиссий по линии ОБСЕ.
По мнению Медведева, этот запрет украинских властей является существенным нарушением международных обязательств страны. Российский премьер отметил, что такие решения в истории – это большая редкость. Медведев полагает, что, если руководство Украины так себя ведёт, значит ему есть, что скрывать. В свете последних событий Медведев отметил, что стоит «подозревать худшее».
Кроме того, Медведев также обратил внимание и на то, что украинские власти ограничили в правах своих граждан, закрыв избирательные участки в России. Премьер напомнил, что сегодня в России живут и работают порядка 3 миллионов украинцев. Таким образом, у них у всех отняли возможность выразить свою гражданскую позицию, воспользовавшись «надуманным предлогом». Медведев назвал эту ситуацию ущемлением избирательных прав граждан Украины.
Премьер России также подчеркнул, что Москва хочет установить нормальные отношения с Киевом, однако поведение украинских властей пока этого сделать не позволяет. При этом и прогнозировать, какое будет развитие отношений сейчас крайне сложно. Медведев отметил, что обе страны должны делать шаги навстречу друг к другу.
Напомним, выборы президента Украины пройдут 31 марта. В предвыборной гонке участвует рекордное количество кандидатов – 44 претендента. Пока, по предварительным опросам, первое место делят глава партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко и юморист Владимир Зеленский. При этом политологи говорят о том, что кампания проходит очень грязно. В частности, кандидаты используют компромат и свои связи с силовыми ведомствами.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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