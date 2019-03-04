Медведем отметил, что россиянам запретили принимать участие в наблюдении за украинскими выборами. Премьер подчеркнул, что граждане России не могут даже находиться в составе мониторинговых комиссий по линии ОБСЕ.По мнению Медведева, этот. Российский премьер отметил, что такие решения в истории – это большая редкость. Медведев полагает, что, если руководство Украины так себя ведёт, значит ему есть, что скрывать. В свете последних событий Медведев отметил, что стоит «подозревать худшее».Кроме того,. Премьер напомнил, что сегодня в России живут и работают порядка 3 миллионов украинцев. Таким образом, у них у всех отняли возможность выразить свою гражданскую позицию, воспользовавшись «надуманным предлогом». Медведев назвал эту ситуацию ущемлением избирательных прав граждан Украины.. При этом и прогнозировать, какое будет развитие отношений сейчас крайне сложно. Медведев отметил, что обе страны должны делать шаги навстречу друг к другу.Напомним, выборы президента Украины пройдут 31 марта. В предвыборной гонке участвует рекордное количество кандидатов – 44 претендента. Пока, по предварительным опросам, первое место делят глава партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко и юморист Владимир Зеленский. При этом политологи говорят о том, что кампания проходит очень грязно. В частности, кандидаты используют компромат и свои связи с силовыми ведомствами.