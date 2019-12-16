Дмитрий Медведев заявил о появлении с этого времени двух вариантах перерегистрации - добровольной и обязательной, когда инициативу по регистрации цен берет на себя государство.Российский премьер отметил, что в случае завышения производителем стоимости препарата в России в сравнении с зарубежной на это лекарство цена будет снижаться. Медведев добавил, что таким образом государство будет стремиться к снижению общей стоимости препаратов.