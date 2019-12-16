16.12.2019, 15:01
Медведевым была одобрена перерегистрация цен на жизненно важные лекарства
ИА «Ореанда-Новости» Российским премьер-министром Дмитрием Медведевым было подписано постановление об обязательной перерегистрации цен на лекарственные препараты, которые включены в список необходимых и важнейших лекарств в нынешнем и следующем годах.
Дмитрий Медведев заявил о появлении с этого времени двух вариантах перерегистрации - добровольной и обязательной, когда инициативу по регистрации цен берет на себя государство.
Российский премьер отметил, что в случае завышения производителем стоимости препарата в России в сравнении с зарубежной на это лекарство цена будет снижаться. Медведев добавил, что таким образом государство будет стремиться к снижению общей стоимости препаратов.
Дмитрий Медведев заявил о появлении с этого времени двух вариантах перерегистрации - добровольной и обязательной, когда инициативу по регистрации цен берет на себя государство.
Российский премьер отметил, что в случае завышения производителем стоимости препарата в России в сравнении с зарубежной на это лекарство цена будет снижаться. Медведев добавил, что таким образом государство будет стремиться к снижению общей стоимости препаратов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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