ИА «Ореанда-Новости» Неправительственная организация «Международная амнистия» предупредила путешественников о высоком уровне насилия в США в связи с несколькими случаями стрельбы в последнее время. В начале августа за сутки в трёх американских городах в результате расстрелов погибли 29 человек.

Представители «Международной амнистии» считают, что американские власти не стремятся защитить ни собственных граждан, ни туристов и диагностируют кризис в сфере защиты прав человека. Они осудили законодательство, регламентирующее право на приобретение огнестрельного оружия, и призвали политиков Белого дома изменить его.

Приезжающим в США организация советует быть крайне осторожными и избегать массовых скоплений людей.