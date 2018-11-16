Так, в потребительскую корзину россиян добавят больше мяса, рыбы, молока, яиц, овощей и фруктов. А вот картофеля, мучного, маргарина и прочих вредных продуктов в ней станет меньше, рассказала «Российской газете» вице-премьер Татьяна Голикова.Отмечается, что при формировании корзины, учтут пожелание специалистов по изменению продуктового набора, а также международную практику.Напомним, что. Но в прошлый раз корзину решили не менять, потому что повысили МРОТ до прожиточного минимума.Ранее с требованием пересмотреть потребительскую корзину и поднять прожиточный минимум выступил депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко, который сейчас проводит эксперимент, пытаясь прожить месяц на 3,5 тысячи рублей. Парламентарий уверен, что поднять прожиточный минимум надо хотя бы в три раза. Только тогда его хватит на поддержание нормального режима питания с настоящими молочными продуктами, овощами и фруктами. Саратовский депутат решил доказать, что прожить месяц на такую сумму невозможно после спора с бывшим министром занятости Саратовской области Натальей Соколовой. Она в свою очередь утверждала, что 3,5 тысячи рублей вполне хватит для удовлетворения «минимальных физиологических потребностей». По мнению экс-министра, «макарошки всегда стоят одинаково». Её высказывания и спор с Бондаренко получили широкий резонанс, Соколову уволили, а