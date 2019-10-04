Свою позицию относительно этого вопроса высказал градоначальник Екатеринбурга.

По словам мэра города Екатеринбурга Александра Высокинского, стоит оставить действующие названия улиц, скверов и других объектов. Не стоит чрезмерно увлекаться их переименованиями. На вопрос о том, почему бы городским властям не дать новые названия таким скверам как Джавахарлала Неру и Клары Цеткин, чиновник ответил отрицательно. Причина, по которой следует переименовать эти объекты, заключается в том, что молодое поколение якобы не помнит этих исторических личностей. В ответ на это заявление Александр Высокинский отметил, что незнание исторических личностей и истории, в целом, не может служить поводом бесконтрольного переименования городских объектов. Градоначальник отметил, что если давать новые названия улицам каждые пятнадцать – двадцать лет, то добром это не кончится. В качестве потенциального примера Высокинский привёл сквер имени российского исполнителя Тимати. «Это мы уже проходили», - заключил глава города.

Стоит напомнить, что ранее православная активистка Оксана Иванова, прославившаяся разнообразными скандальными заявлениями, призывала жителей города Екатеринбурга переименовать улицу Хохрякова. До 1919 года улица носила название Тихвинской. Улица названа в честь организатора Красной гвардии на территории Урала, матроса Павла Хохрякова. Однако, все эти заявления идут вразрез с общественным мнением горожан – опрос показал, что многие из них не согласны переименовывать улицы, скверы и другие городские объекты Екатеринбурга.