14.05.2019, 19:28
Мэр Екатеринбурга заявил, что на месте сквера городу нужен храм
ИА «Ореанда-Новости». Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что храм святой Екатерины будет построен на месте сквера к 2023 году, сообщает «Интерфакс».
Градоначальник подчеркнул, что городу нужен храм. Высокинский рассказал, что храм станет одним из лучших в мире благодаря выдающимся украшениям и мозаике. Мэр отметил, что строить храм будут не на бюджетные средства, а на деньги инвесторов.
Напомним, в Екатеринбурге а месте строительства местные жители устроили акцию протеста – они требуют отменить стройку. Полиция задержала нескольких участников митинга.
Градоначальник подчеркнул, что городу нужен храм. Высокинский рассказал, что храм станет одним из лучших в мире благодаря выдающимся украшениям и мозаике. Мэр отметил, что строить храм будут не на бюджетные средства, а на деньги инвесторов.
Напомним, в Екатеринбурге а месте строительства местные жители устроили акцию протеста – они требуют отменить стройку. Полиция задержала нескольких участников митинга.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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