Градоначальник подчеркнул, что городу нужен храм. Высокинский рассказал, что храм станет одним из лучших в мире благодаря выдающимся украшениям и мозаике. Мэр отметил, что строить храм будут не на бюджетные средства, а на деньги инвесторов.Напомним, в Екатеринбурге а месте строительства местные жители устроили акцию протеста – они требуют отменить стройку. Полиция задержала нескольких участников митинга.