ИА "Ореанда-Новости". Николай Булакин погиб в аварии в Краснодарском крае.

Трагедия произошла в районе Минусинска, Краснодарского края. По предварительным данным, причиной аварии стало то, что Булакин не справился с управлением по дороге в Минусинск. Ему стало плохо с сердцем. Автомобиль съехал в кювет и въехал в дерево.

Мэр города скончался на месте ДТП. Николаю Булакину в декабре этого года должно было исполниться 67 лет. Из них 24 года, он успешно руководил Абаканом.



На данный момент мэром города стал его заместитель Владимир Жуковский. Глава избирательной Комиссии Хакасии уже заявил о том, что через полгода должны пройти досрочные выбора мэра города.



Администрация города уже опубликовала сообщение, в котором указала, что место и время прощания будут названы позже.