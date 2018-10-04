ИА «Ореанда-Новости». Комплексное развитие городов без инфраструктурного развития невозможно, поэтому в столице огромные средства идут на модернизацию транспортной системы, а также систем электро-, тепло-, водо- и газоснабжения. Их не только обновляют, но и делают более эффективными и экологически безопасными. Об этом Сергей Собянин рассказал на пленарной сессии «Развитие инфраструктуры для роста экономики и уровня жизни граждан», которая прошла в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя».



«Должен сказать, что на каждый вложенный в инфраструктуру рубль приходится три рубля частных инвестиций. Благодаря не просто какому-то спонтанному разовому решению инвестировать, а системному ежегодному развитию и коммунальной, и транспортной инфраструктуры мы увеличили рост вложений в основной капитал за последние годы на 70 с лишним процентов», — отметил Мэр Москвы. По его словам, в стране в целом за тот же период рост инвестиций составил около 10 процентов.



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Столичный градоначальник подчеркнул, что развитие инфраструктуры необходимо в первую очередь горожанам.

«Это экономика, новые рабочие места, налоги в бюджет, социальная сфера, социальная поддержка, развитие и благоустройство города — все это составляет город, который живёт. Без этого будет город, который умирает. Для нас инфраструктура — это кровеносные артерии города, если их не развивать, не чистить, к сожалению, возникнет коллапс», — добавил он.

В 2018 году, по оценке Мэра Москвы, бюджет столицы в сопоставимых цифрах оказался меньше, чем десять лет назад, в 2008 году. Но при этом доля бюджета, направленная на инвестиции, сегодня оказалась в три раза больше. «Это вопрос приоритета, вопрос оптимизации текущих расходов, направления их на развитие», — отметил Сергей Собянин.

Так, почти на 50 процентов увеличился уровень освещенности города — по этому показателю Москва вошла в пятерку самых светлых городов мира. При этом расход электроэнергии не вырос благодаря применению энергоэффективных технологий.

За счёт инновационных подходов энергоёмкость валового регионального продукта (ВРП) Москвы за последние семь лет уменьшилась на треть. «И в 2020 году мы достигнем показателя 40 процентов. Это серьёзные вложения — вложения в генерацию, в сети, в оптимизацию расходов, в счетчики, в контроль за расходованием электроэнергии, тепла и воды. Мы практически на четверть уменьшили потребление газа. А что это значит? Это значит, что меньше наши ТЭЦ, котельные дымят, особенно зимой. Мы перестали использовать мазут», — добавил он.

Способствует развитию города и совместная работа властей и бизнеса. Так, председатель правления Сбербанка Герман Греф отметил, что в Москве есть много удачных примеров государственно-частного партнерства: «Если посмотреть на Москву, то сегодня это, наверное, самая продвинутая площадка для государственно-частного партнерства».

В свою очередь Сергей Собянин ответил, что основные вложения делаются в нематериальные активы, потому что главная ценность, за которую сейчас борются мегаполисы, — это человеческий капитал.