ИА «Ореанда-Новости» Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица даёт работ около 2 миллионам жителей Подмосковья, и сделал вывод, что в случае исчезновения крупных агломераций большинство регионов России «окунутся в нищету».

По утверждению Собянина, Москва помимо прочего за счёт своей экономики обеспечивает дополнительно 3,5 миллиона рабочих мест по всей России. «Вообще агломерации, подобные Москве, являются локомотивом развития экономики своих стран. Если мы так не любим большой город, то давайте представим, что его нет. Тогда все близлежащий регионы окунутся в нищету. Они сегодня 70 % своей продукции поставляют в Москву», – заявил столичный мэр в эфире телеканала «Россия 24».

Собянин также указал на то, что объём отчислений Москвы в федеральный бюджет составляет около 2 триллионов рублей и это даёт возможность выровнять бюджетную обеспеченность других субъектов Федерации.