23.03.2020, 17:00
Мэр Москвы Собянин призвал жителей старше 65 лет не выходить из дома
ИА «Ореанда-Новости». Мэрия столицы выпустила указ, в котором жителям, старше 65 лет, и людям с хроническими заболеваниями требуется обеспечить домашнюю изоляцию вплоть до 14 апреля.
В скором времени и губернатор Подмосковья Андрей Воробьём обратился к жителям с той же просьбой. В указе отмечен номер горячей линии, на который могут позвонить пожилые москвичи для доставки лекарств на дом. А также введён запрет операторам отключать интернет и мобильную связь за неуплату счётов у пожилых граждан.
В указе есть исключение, которое составляют медики и руководители организаций. Поэтому президент РФ Владимир Путин не будет исполнять указ и самоизолироваться до середины апреля.
В скором времени и губернатор Подмосковья Андрей Воробьём обратился к жителям с той же просьбой. В указе отмечен номер горячей линии, на который могут позвонить пожилые москвичи для доставки лекарств на дом. А также введён запрет операторам отключать интернет и мобильную связь за неуплату счётов у пожилых граждан.
В указе есть исключение, которое составляют медики и руководители организаций. Поэтому президент РФ Владимир Путин не будет исполнять указ и самоизолироваться до середины апреля.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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