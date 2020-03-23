В скором времени и губернатор Подмосковья Андрей Воробьём обратился к жителям с той же просьбой. В указе отмечен номер горячей линии, на который могут позвонить пожилые москвичи для доставки лекарств на дом. А также введён запрет операторам отключать интернет и мобильную связь за неуплату счётов у пожилых граждан.Поэтому президент РФ Владимир Путин не будет исполнять указ и самоизолироваться до середины апреля.