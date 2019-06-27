ИА «Ореанда-Новости» Глава администрации города Сергиева Посада Михаил Токарев подсчитал, что благоустройство муниципальной территории и находящейся на ней одной из основных православных святынь – Троице-Сергиевой лавры обойдётся бюджету в 120–140 миллиардов рублей. Ранее было предложено добиться такого статуса древнего монастыря, который был бы сравним с положением, например, Ватикана в католическом мире.

Мэр отметил, что десятую часть денег на реализацию проекта должна обеспечить Московская область, остальное должен оплатить федеральный центр.

Инициатива форсированного развития Сергиева Посада была выдвинута в 2017 году. Весной 2018 года иерархи Русской православной церкви обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать проект превращения города в столицу православия. В начале 2019-го федеральное правительство учредило рабочую группу по развитию города.