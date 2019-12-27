В разговоре с корреспондентом канала "Россия 24", Собянин сообщил о росте деловой активности в столице России и росте заработных плат и доходов. Он заявил, что то, что заработные платы выросли на 4 процента, является рекордным показателем за последние годы. По его словам, в прошлые годы при росте зарплат все "съедалось инфляцией".Столичный мэр заявил, что рост зарплаты тех, кто работает в Москве, является одним из основных показателей экономики мегаполиса. Он пояснил, что бы в Москве ни делалось и ни строилось все в конечном счёте измеряется доходами москвичей и уровнем их жизни.