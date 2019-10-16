ИА «Ореанда-Новости». Главу администрации Новочеркасска Игоря Зюзина арестовали на 16 суток, пишет «Коммерсант».



Таким образом, чиновник пробудет в СИЗО до 31 октября.



О том, что Зюзина задержали стало известно сегодня. Следствие подозревает его в получении взятки в 2,6 миллиона рублей. Эти деньги, по версии правоохранителей, ему передал директор местной строительной компании. Показания против Зюзина дала его бывшая заместительница Альбина Порошина, уже осужденная за это преступление на восемь лет колонии.