ИА "Ореанда-Новости". Германия намерена поддержать новые санкции против России, однако ограничительные меры должны быть согласованы с украинской стороной. Такое заявление сделала сегодня канцлер Федеративной республики Германия Ангела Меркель.

При этом лидер Германии отметила, что западным странам следует поддерживать конструктивный диалог с Россией, и основополагающий акт, заключённый между Североатлантическим альянсом и Российской Федерацией стоит соблюдать.

«Мы как и прежде привержены Основополагающему акту Россия – НАТО», - сказала канцелер Германии в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Она подчеркнула, что прерывать переговоры нельзя.

Глава кабмина указала, что Европа не заинтересована обрывать отношения с российскими партнёрами.

Отметим, ранее появилось сообщение о том, что США и Запад готовят новые антироссийские ограничительные меры. По сведениям телеканала Sky News, Вашингтон и Брюссель прорабатывают новые санкции в ответ на задержание российскими властями украинских моряков в Керченском проливе осенью минувшего года.

Свой комментарий по поводу ввода новых антироссийских мер уже высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что очередные санкции принимаются Евросоюзом в связи с инцидентом в Керченском проливе под мощным влиянием Вашингтона.

При этом глава дипломатического ведомства отметил, что Москва уже давно не обсуждает ни с кем санкции. При этом Россия стремится нормализовать собственную экономику и наладить партнёрские взаимоотношения с зарубежными странами, чтобы не впадать в зависимость ни от чьих капризов.

Напомним, первый пакет антироссийских мер был принят летом 2014 года как реакция на крушение под Донбассом самолёта Boeing, принадлежащего малазийской компании. На протяжении минувших лет санкции неоднократно продлевались в неизменном виде.