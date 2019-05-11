ИА «Ореанда-Новости». Осуждённая за шпионаж в США россиянка Мария Бутина переведена из изолятора в Александрии в другое место. Куда именно, пока неизвестно, сообщил ё адвокат Роберт Дрисколл.

В уведомлении официальной тюремной базы было сказано, что с 10 мая Бутина переведена из-под юрисдикции офиса шерифа Александрии. На данный момент её местоположение неизвестно.

Бутина признала себя виновной в шпионаже на стороне России, это была часть сделки со следствием, чтобы избежать многолетнего тюремного срока. По итогу россиянка была приговорена к 18 месяцам заключения, она отсидела в изоляторе уже девять месяцев, к 23 ноября её должны выпустить на свободу. Адвокат рассчитывает, что домой в Россию она сможет вернуться в ноябре.