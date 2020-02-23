ИА «Ореанда-Новости». Синоптики прокомментировали прогноз о приходе в Россию холодного лета.

Метеорологи оценили прогноз климатолога из Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрея Киселёва, который заявил, что грядущее лето не порадует россиян жарой. По мнению специалистов, тёплая российская зима не обязательно является предвестником холодного лета.

Так, специалисты из Московского метеобюро Татьяна Позднякова считает, что ещё рано делать прогнозы на лето. При нынешних погодных условиях сложно предсказать, каким будет апрель. Она отметила, что не знает, какой статистикой руководствовался климатолог, делая прогноз.

Метеоролог центра погоды «Фобос» также заявил, что прогноз учёного можно причислить к «несостоятельным народными приметам». Он подчеркнул, что подобных закономерностей в метеорологии нет.



