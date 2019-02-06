Отмечается, что сегодня голосовой образец и так называемый слепок лица граждане сдают пока только в банках. По мнению «Ростелекома», а именно эта компания является оператором Единой биометрической системы, доверие россиян гораздо выше к госучреждениям, чем к кредитным организациям.



Инициативу поддерживают банки. По их мнению, биометрию необходимо делать более популярной, так как сегодня у граждан нет понимания, для чего им это может понадобиться. В банках собирают биометрические данные с лета прошлого года. Кредитные организации могут использовать, например, образец голоса для открытия вклада или счёта.



Однако граждане делиться своей биометрией не хотят. Сообщается, что пока нельзя точно сказать, сколько было собрано образцов. Известно только, что по состоянию на декабрь прошлого года их было несколько тысяч.



Но популяризация удобства использования биометрических данных может обойтись государству дорого. Например, банк на оснащение необходимым оборудованием одного отделения тратит около пяти миллионов рублей. Учитывая, что в России сегодня 2777 МФЦ и ещё 10 558 небольших отделений в отдалённых районах, то покупка необходимого оборудования обойдётся в десятки миллиардов рублей.



Кроме высокой стоимости проекта, среди минусов также называют и безопасность. Некоторые эксперты говорят о том, что граждане ещё помнят историю, когда паспортные данные клиентов оказались доступны в интернете.



Чтокасается банков, то сегодня, по данным «Ростелекома», биометрию собирают уже 150 банков. Планируется, что к 2021 году, банки смогут оказывать на базе удалённой биометрической идентификации не только финансовые, но и государственные услуги.