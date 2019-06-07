ИА «Ореанда-Новости» Американская корпорация Microsoft собирается открыть в ведущих российских вузах несколько магистерских программ по наиболее востребованным технологическим направлениям, таким как искусственный интеллект, машинное обучение, «большие данные» и «Интернет вещей».

На Петербургском международном экономическом форуме представители Microsoft заключили соответствующее соглашение с Высшей школой экономики. В сентябре соответствующие магистерские программы будет введены в Московском авиационном институте, Российском университете дружбы народов, Московском городском педагогическом университете, МГИМО, Российском химико-технологическом университете имени Д. И. Менделеева. На периферии проект будет реализован в Северо-Восточном федеральном университете (Якутск) и в Томском политехническом университете.

Обучающиеся по данным программам смогут проходить практику в формате так называемых хакатонов Microsoft, «которые предполагают создание проектов в режиме реального времени при поддержке и менторстве технологических экспертов компании, а эти проекты впоследствии смогут претендовать на статус выпускных квалификационных работ».