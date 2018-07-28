ИА «Ореанда-Новости». Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что власти Армении должны инициировать отзыв своего гражданина Юрия Хачатурова с поста генерального секретаря Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ). Такое заявление министр сделал во время телефонного разговора с главой МИДа Армении Зограбом Мнацаканяном.



Об этом информирует пресс-служба Министерство иностранных дел России.



Ранее генеральному секретарю ОДКБ судом были выдвинуты обвинения в свержении конституционного строя в Армении весной 2008 года.



Об этом информирует пресс-служба Министерство иностранных дел России.

Сергей Лавров пояснил, что, согласно правилам процедуры Организации Договора коллективной безопасности, власти Армении должны официально инициировать отзыв своего гражданина с поста генерального секретаря ОДКБ, если решение о таком отзыве было принято в армянскими властями.





27 числа текущего месяца ереванским судом первой инстанции был санкционирован арест генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова. Обвинения в свержении конституционного строя в Армении в марте 2008 года были также предъявлены и бывшему главе Республики Армения Роберту Кочаряну, который был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Юрий Хачатуров был освобождён под залог, размер которого составил более десяти тысяч долларов. Согласно Уголовному кодексу Армении, за свержение конституционного строя назначается наказание в виде лишения свободы до пятнадцати лет.





Армянскими властями было предложено странам, входящим в ОДКБ, начать процесс замены генерального секретаря.



По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Республики Армении Тиграна Балаяна, расследование против Юрия Хачатурова, который возглавляет международную организацию с прошлого года, является внутренним правовым процессом против армянского гражданина.





Зимой 2008 года в республике состоялись выборы президента, победу в которых одержал Серж Саргсян. Он сменил предыдущего лидера государства Роберта Кочаряна. Оппозиционные силы, которые возглавлял Левон Тер-Петросян, проигравший президентские выборы, организовали серию митингов. Оппозиция протестовала против результатов голосования, которые, по их мнению, были подведенные неверно в результате допущенных нарушений в ходе выборов.



Акционные протесты, которые прошли в первых числах марта 2008 года, стали причиной столкновений митингующих с силовиками, в результате которых погибли десять человек и более двухсот были ранены. Протесты были завершены после введения чрезвычайного положения Робертом Кочаряном, вступившее в силу в ночь на 2 марта.



В этот период Хачатуров командовал частями ереванского гарнизона, а также занимал пост заместителя министра обороны Республики Армении. Стоит отметить, что на протяжении шести лет - с 2008 по 2016 - он занимал пост начальника Генерального штаба Вооружённых Сил государства.