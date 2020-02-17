Слежка может осуществляться за всеми россиянами, которые пересекают границу США или государств, которые осуществляют выдачу подозреваемых американским властям. Поэтому специалисты МИД России попросили граждан нашей страны тщательно взвешивать свои решения на наличие возможных рисков в отношении заграничных поездок.