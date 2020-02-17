17.02.2020, 16:03
МИД предупредил российских туристов о рисках преследования спецслужбами США
ИА «Ореанда-Новости». МИД предупредил российских туристов о рисках преследования спецслужбами Соединённых Штатов Америки на территории других стран.
Слежка может осуществляться за всеми россиянами, которые пересекают границу США или государств, которые осуществляют выдачу подозреваемых американским властям. Поэтому специалисты МИД России попросили граждан нашей страны тщательно взвешивать свои решения на наличие возможных рисков в отношении заграничных поездок.
В ведомстве отметили, что не смотря на все официальные требования со стороны России в отношении применения Договора о двусторонней взаимной правовой помощи, правоохранительные органы и спецслужбы США продолжают заключать россиян под стражу.
Слежка может осуществляться за всеми россиянами, которые пересекают границу США или государств, которые осуществляют выдачу подозреваемых американским властям. Поэтому специалисты МИД России попросили граждан нашей страны тщательно взвешивать свои решения на наличие возможных рисков в отношении заграничных поездок.
В ведомстве отметили, что не смотря на все официальные требования со стороны России в отношении применения Договора о двусторонней взаимной правовой помощи, правоохранительные органы и спецслужбы США продолжают заключать россиян под стражу.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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