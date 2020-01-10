ИА «Ореанда-Новости». Российский МИД прокомментировал акции протеста в Абхазии.

МИД РФ заявил, что акции протеста, которые захватили Абхазию, являются внутренними делами республики. В комментарии внешнеполитического ведомства, опубликованного на сайте, говорится о том, что Россия ждёт скорейшей стабилизации ситуации.

МИД России внимательно следит за тем, что происходит в абхазской республике. Он советует решить проблему с помощью мирного диалога, в котором должны принять участие заинтересованные стороны.

В четверг протестанты, митингующие против результатов летних президентских выборов, ворвались в здание администрации президента. Лидер Абхазии заявил, что покидать президентский пост не намерен. Он перевёл силовые структуры на усиленный режим, несмотря на рекомендации республиканского парламента.