ИА «Ореанда-Новости». Российский МИД сообщил о трагической гибели российских военных специалистов на севере Сирии.

МИД России сообщил о том, что в январе в Идлибе трагически погибли российские и турецкие военные специалисты. Сообщается, что военными была предпринята попытка ввести в Идлибской зоне «режим тишины». Однако террористы не стали выполнять условия перемирия, а наоборот усилили атаки. За последние две недели января было зафиксировано более тысячи нападений.

Сообщается, что счёт погибшим и раненым сирийским военнослужащим перевалил за несколько сотен. Также трагически погибшими считаются и российские и турецкие военные специалисты.

МИД также отметил, что попытки террористов атаковать российскую авиабазу «Хмеймим» не прекращаются. Террористы применяют беспилотники.



