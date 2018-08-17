ИА «Ореанда-Новости». Министерством иностранных дел Российской Федерации была направлена Государственному департаменту Соединённых Штатов Америки нота в связи с продолжающимся нарушением норм международного права в отношении российских дипломатических представительств и консульских учреждений.



Информация об этом размещена на официальном сайте внешнеполитического ведомства. В сообщении сказано, что властями российского государства будут вводиться дополнительные контрмеры в отношении американской дипломатической собственности, если Соединённые Штаты продолжат практику нарушений в отношении объектов РФ, включая российские дипломатические представительства и консульские учреждения, которые расположена на территории Америки.



Информация об этом размещена на официальном сайте внешнеполитического ведомства. В сообщении сказано, что властями российского государства будут вводиться дополнительные контрмеры в отношении американской дипломатической собственности, если Соединённые Штаты продолжат практику нарушений в отношении объектов РФ, включая российские дипломатические представительства и консульские учреждения, которые расположена на территории Америки.

Представителями Министерства иностранных дел Российской Федерации было отмечено, что практическое осуществление указанных мер носило беспрецедентный характер, сопровождалось несанкционированным вторжением американской стороны в помещения представительств российского государства, произвольным снятием Государственного флага России, нарушением неприкосновенности их архивов.





В связи с этим властями Российской Федерации было принято решение о применении на территории государства ответных мер в отношении ряда объектов Соединённых Штатов. Представители внешнеполитического ведомства подчёркивают, что при иных обстоятельствах они бы от этих мер воздержались.



Внешнеполитическое ведомство указывает на то, что ответ российской стороны не является зеркальным, так как перед властями РФ не стоит цель прекратить статус помещений дипломатических или консульских представительств Соединённых Штатов. Также Российская Федерация не посягает на иммунитеты и неприкосновенность, которые предоставляются таким объектам. Однако, по информации Министерства иностранных дел Российской Федерации, местные власти оставляют за собой право применения дополнительных контрмер, если американская сторона продолжит свои нарушения.





Напомним, в прошлом году американскими властями было закрыто российское генеральное консульство на территории Сан-Франциско, торгпредство, расположенное в Вашингтоне, и его отделение в Нью-Йорке. Также в 2016 году США закрыли доступ к двум дипломатическим дачам России на территории Америки.