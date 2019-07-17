17.07.2019, 14:35
МИД России обвинил посольство США в утаивании фактов, касающихся отказа в визах для американских преподавателей
ИА «Ореанда-Новости» Министерство иностранных дел России заявило, что посольство США, ранее сообщившее об отказе в выдаче российских въездных виз преподавателям Англо-американской школы в Москве, умолчало о некоторых немаловажных обстоятельствах, касающихся этого дела.Сотрудники российского внешнеполитического ведомства пояснили, что учителя данной школы на протяжении долгого времени ездили в Россию в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами, однако учебное учреждение функционировало как коммерческое предприятие. В МИД РФ указали, что «школа находится вне какого-либо правового поля, о чем американская сторона прекрасно знает. Мы удивлены, что посол США скрыл эти факты, комментируя ситуацию». При этом подчёркивается, что российские власти на протяжении многих лет неоднократно обращались к американцам с просьбами разрешить вопрос о статусе школы и визах преподавателей, однако этого сделано не было.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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