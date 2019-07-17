ИА «Ореанда-Новости» Министерство иностранных дел России заявило, что посольство США, ранее сообщившее об отказе в выдаче российских въездных виз преподавателям Англо-американской школы в Москве, умолчало о некоторых немаловажных обстоятельствах, касающихся этого дела.

Сотрудники российского внешнеполитического ведомства пояснили, что. В МИД РФ указали, что «школа находится вне какого-либо правового поля, о чем американская сторона прекрасно знает. Мы удивлены, что посол США скрыл эти факты, комментируя ситуацию». При этом подчёркивается, что российские власти на протяжении многих лет неоднократно обращались к американцам с просьбами разрешить вопрос о статусе школы и визах преподавателей, однако этого сделано не было.