ИА «Ореанда-Новости» . Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что застрявшие в Египте из-за отмены рейсов российские туристы возвращаются на родину.

«Из Египта возвращаются!», - заявила представитель ведомства на своей странице в социальной сети Facebook.

Посольство РФ в Египте объявило о начале в четверг экстренной отправки российских граждан в Москву в связи с ситуацией с коронавирусом и отменой регулярных рейсов с территории Египта. В четверг египетские курорты Шарм-эш-Шейх и Хургаду покинули свыше 700 жителей России. За ними прибыли четыре воздушного судна авиационной компании «Белавиа».

Во вторник оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в России поручил Минтрансу организовать вывоз россиян из Египта с помощью компании «Белавиа» в счёт её задолженности перед РФ.