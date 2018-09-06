ИА «Ореанда-Новости». Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что видит нестыковки в той информации, которую опубликовали британские власти в среду о подозреваемых, причастных к делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль. Об этом Захарова сообщила в передаче «60 минут» на телевизионном канале «Россия-1».



В Министерстве иностранных дел усомнились в подлинности фотографий с подозреваемыми, которые поданы британскими властями в качестве скриншотов с камер наблюдений – Захарова указала на то, что они сняты на идентичном фоне, время съемки также совпадает.

В МИД заподозрили, что в таком случае либо дата и точное время наложено поверх снимков, либо сотрудники ГРУ научились «ходить одновременно», когда их образы запечатлены в двух разных фотографиях.

«Это такой, знаете, уже троллинг уровня бог», — заявила Мария Захарова.

Юлия Захарова высказала предположение, что эти скриншоты с камер могли быть сделаны по прилёту, в таком случае у них должна быть открыта виза Великобритании. Она также напомнила, что власти Великобритании перед принятием решения об открытии визы собирают биометрические данные и другую информацию об иностранных гражданах. Мария Захарова рассказала, что в среду в Министерство иностранных дел России пригласили британского посла Лори Бристоу. Через него попросили предоставить эту информацию, однако получили в ответ «полный отказ».

Представитель МИД указала на то, что в Лондоне заявляют об имеющихся у них данных авиарейса, на котором якобы прибыли подозреваемые – номер рейса, дата и время. Мария Захарова выразила недоумение, почему власти Лондона уже на протяжении шести месяцев не поделились этой информацией с Россией, которая могла также начать расследование.

Официальный представитель Министерства иностранных дел заверила. Что Россия по-прежнему открыта для взаимодействия с Лондоном по «делу Скрипалей», несмотря на «тотальное хамство» британских властей.

Напомним, 4 марта этого года в британском Солсбери были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. Власти в Лондоне обвиняют в причастности Россию, в Москве все обвинения отрицают. В Москве неоднократно выступали с просьбой допустить Россию к совместному расследованию, Лондон инициативу игнорирует и в доступе отказывает.