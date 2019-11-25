ИА «Ореанда-Новости» Представителем партии "Единая Россия" Виталием Милоновым был разработан законопроект, который подразумевает усиление ответственности за то, что нарушается запрет в интернете продажи алкоголя. 

Автором отмечено в пояснительной записке к данному законопроекту, что по закону "О рекламе" действует запрет на рекламу алкогольной продукции в интернете. 

Милонов заявляет о том, что несмотря на запрет, в интернете продолжается рост нелегального рынка продажи алкоголя. Он сказал о беспрепятственном распространении рекламы алкогольной продукции среди пользователей Сети. 

В законопроекте изложено, что граждан, нарушивших закон, обяжут уплатить штраф до 5 тысяч рублей. Должностные лица будут обязаны выплатить штраф в размере до 40 тысяч рублей, юридические лица - до 500 тысяч рублей.