25.11.2019, 10:05
Милонов выдвинул предложение о повышении штрафа за алкогольную рекламу в интернете
ИА «Ореанда-Новости» Представителем партии "Единая Россия" Виталием Милоновым был разработан законопроект, который подразумевает усиление ответственности за то, что нарушается запрет в интернете продажи алкоголя.
Автором отмечено в пояснительной записке к данному законопроекту, что по закону "О рекламе" действует запрет на рекламу алкогольной продукции в интернете.
Милонов заявляет о том, что несмотря на запрет, в интернете продолжается рост нелегального рынка продажи алкоголя. Он сказал о беспрепятственном распространении рекламы алкогольной продукции среди пользователей Сети.
В законопроекте изложено, что граждан, нарушивших закон, обяжут уплатить штраф до 5 тысяч рублей. Должностные лица будут обязаны выплатить штраф в размере до 40 тысяч рублей, юридические лица - до 500 тысяч рублей.
Автором отмечено в пояснительной записке к данному законопроекту, что по закону "О рекламе" действует запрет на рекламу алкогольной продукции в интернете.
Милонов заявляет о том, что несмотря на запрет, в интернете продолжается рост нелегального рынка продажи алкоголя. Он сказал о беспрепятственном распространении рекламы алкогольной продукции среди пользователей Сети.
В законопроекте изложено, что граждан, нарушивших закон, обяжут уплатить штраф до 5 тысяч рублей. Должностные лица будут обязаны выплатить штраф в размере до 40 тысяч рублей, юридические лица - до 500 тысяч рублей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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