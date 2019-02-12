ИА "Ореанда-Новости". Реальные доходы граждан России сократились на 0,2 процентных пункта, поскольку упали доходы от депозитных вкладов ввиду снижения ставок и роста процентных ставок по кредитам. Такой вывод содержится в докладе Министерства экономического развития России «Картина экономики. Январь 2019 года».

В числе других причин несущественного, но всё же снижения реальных доходов сограждан стало увеличение обязательных платежей, в частности, речь идёт о налоговых платежах. Рост платежей по налогу на недвижимость, увеличение отчислений по НДФЛ стали причиной роста других обязательных платежей почти на 15%.

При этом в документе говорится, что отрицательные факторы отразилась в большей степени на доходах обеспеченных соотечественников.

Напротив, позитивно или нейтрально на росте доходов жителей России сказалось повышение среднего уровня зарплаты. Так, оплата работы наёмных специалистов возросла на 6,7% в реальном выражении. Другим позитивным фактором стала близкая к уровню инфляции индексация социальных выплат.

В Минэкономразвития также озвучили прогноз уровня инфляции. По мнению ведомства, в феврале уровень роста цен замедлится до 0,5 – 0,6 процентных пункта. Однако годовой уровень инфляции ожидается в диапазоне от 5,2 до 5,4%.

Пиковые значения инфляции будут преодолены весной – с марта по май текущего года. При условии поддержания стабильного курса национальной валюты, уровень инфляции может опуститься ниже пяти процентов.

Согласно данным Росстата, в январе в месячном выражении инфляция составила 1%, в годовом выражении – ускорилась до 5%.