ИА «Ореанда-Новости». В два этапа должны повышаться тарифы жилищно-коммунальных услуг в следующем году в связи с повышением НДС с 18 до 20 процентов, считают в Министерстве экономического развития России. При этом ведомство отмечает, что рост тарифов не должен превышать прогноз по инфляции.



Предложение о двухэтапном повышении тарифов на ЖКХ Минэкономразвития уже направило на рассмотрение в заинтересованные ведомства – Минэнерго, Минстрой и Федеральную антимонопольную службу (ФАС), пишет РБК.

Ранее уже сообщалось о том, что власти рассматривают вариант повышения тарифов на ЖКХ, так как у предприятий ЖКХ по прогнозам за первое полугодие 2019 года сформируются убытки в 45 млрд рублей. Минэкономразвития предложило для избежания этого повысить тарифы с 1 января частично – на 1,7 процента. По подсчётам МЭР именно на столько вырастет совокупный платеж жителей России за коммунальные услуги в условиях роста НДС с 18 до 20 процентов.

В МЭР напоминают, что согласно действующим законам, тарифы на 1 января 2019 года не могут превышать тарифы на 31 декабря 2018 года, а индексация тарифов проводится только 1 июля. Но чтобы избежать противоречий предлагается оставить этот запрет, но сделать исключение из-за повышения НДС. Также предлагается с 1 июля 2019 года скорректировать величину индексации, чтобы граждане платили «в ранее принятых пределах, не превышающих целевую инфляцию».

То есть величина индексации должна быть снижена с 4 до 2,4 процентов – ниже фактической инфляции 2017 года. При этом в Минэкономразвития напомнили, что с 1 июля 2017 года тарифы индексировались на уровне четырёх процентов, когда фактическая инфляция по июль 2018 года оставалась на уровне 2,5 процентов. Это позволило коммунальным компаниям получить «около 60 млрд руб. дополнительных доходов», отметили в МЭР.



В ФАС сообщили, что пока повышение тарифов из-за роста НДС обсуждается, но чёткую позицию по этому вопросу пока не сформировали. В Минстроя также подтвердили, что получили письмо от Минэкономразвития.





