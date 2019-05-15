ИА «Ореанда-Новости» Минэкономразвития выступило с предложением упростить миграцию в Россию высококвалифицированных работников из других стран.

Для этого следует уменьшить порог заработной платы, который является критерием высокой квалификации. Сейчас минимум для тех, кто собирается работать в особых экономических зонах, составляет 58 тысяч рублей в месяц, для научных сотрудников – 83 тысячи рублей, для прочих – 167 тысяч рублей. Количество разрешений на работу в данной сфере не ограничено квотами.

Помимо этого министерство указывает на необходимость упрощения получения гражданства РФ для иностранцев, окончивших российские высшие учебные заведения.