ИА «Ореанда-Новости» Минэкономразвития выступило с инициативой запретить предоставление третьим лицам сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Предполагается, что ограничение будет введено как в отношении юридических лиц, так и граждан. Запрет обусловливается необходимостью борьбы с интернет-ресурсами, которые предоставляют недостоверную информацию, якобы полученную из данного реестра.

Ведомство предложило ввести штрафы за передачу таких данных. Размеры взыскания – от 50 тысяч рублей для граждан и до 400 тысяч рублей для организаций за первое нарушение, от 100 тысяч рублей и до 600 тысяч рублей соответственно за повторное нарушение. К юридическим лицам также планируется применять такое наказание, как временное приостановление деятельности на срок до 3 месяцев.

Кроме того,, установив два их основных вида: не более 50 тысяч и не более 100 тысяч выписок за 1,125 миллиона и 29 миллионов рублей соответственно.