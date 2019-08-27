ИА «Ореанда-Новости» Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев сообщил, что в новой системе пенсионных накоплений не будет использоваться понятие «индивидуальный пенсионный капитал» (ИПК).

Соответствующие изменения сотрудники ведомства готовят совместно с представителями Банка России. Моисеев проинформировал, что в полном объёме все детали подготовленного законопроекта будут объявлены предположительно через неделю. Саму систему планируется ввести со следующего года.

Концепция ИПК существует с 2016 года. При данной системе взносы на накопительную пенсию в размере 6 % от заработной платы отчисляет сам сотрудник. Ставка может быть изменена. От уплаты взносов можно отказаться.