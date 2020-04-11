11.04.2020, 13:58
Минфин опубликовал законопроект о новом виде накопительной пенсии
ИА «Ореанда-Новости». Минфн опубликовал проект, в котором говорится о создании системы добровольных пенсионных начислений. Россияне смогут сами регулировать размер взносов.
Таким образом, концепция пенсионного регулирования «гарантированный пенсионный план» стала носить добровольный характер. К тому же, аналитики утверждают, что система не будет очень популярной среди граждан.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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