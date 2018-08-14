ИА «Ореанда-Новости». В России уже существует плата за негативное экологическое воздействие на окружающую среду, но в Министерстве финансов посчитали его неэффективным, поэтому ведомство разработало новый законопроект, который предполагает введение экологического налога с фиксированными ставками. Документ данного законопроекта опубликовали на официальном портале проектов правовых актов.



Из документа законопроекта следует предложение Минфина, что в России необходимо ввести фиксированные налоговые ставки за выброс различных загрязняющих веществ в воздух, водоёмы, а также за размещение отходов производства и потребления. Эти ставки должны быть фиксированные по классу опасности этих веществ и отходов.

Напомним, сейчас в России существует плата за негативное воздействие на экологическую среду. Но сумма этой платы зависит не от класса вредных веществ, а от объёма выброса. Однако в Министерстве финансов считают, что данная система денежных сборов неэффективна. Проанализировав динамику поступления денег в бюджет по данной экологической плате, в Министерстве признали её недостаточной для покрытия экологических нужд – на решение экологических проблем из бюджета приходится выделять дополнительные средства.

Поэтому Минфин предлагает обратить внимание на опыт других стран, последовать их примеру и ввести налоговый платёж. Предлагается дополнить российский Налоговый кодекс ещё одной главой –«Экологический налог».

«Введение экологического налога обосновывается необходимостью финансового обеспечения деятельности правительства Российской Федерации, связанной с проведением государственной политики в области экологии, направленной на обеспечение условий для реализации гражданами конституционного права на благоприятную окружающую среду», — говорится в пояснительной записке к документу.

Если данный законопроект одобрят, то новый экологический налог начнёт действовать в России с 2020 года.

В январе 2018 года премьер-министр страны Дмитрий Медведев поручил проработать возможность включения в Налоговый кодекс неналоговых платежей.