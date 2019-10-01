ИА «Ореанда-Новости» Министерство финансов России внесло ряд предложений, касающихся критериев признания граждан налоговыми резидентами.

В соответствии с законопроектом «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», внесенным в Государственную думу, минимальный срок пребывания в России будет уменьшен с 183 до 90 дней. Данные меры предлагается ввести сроком на 3 года. Ранее глава министерства Антон Силуанов заявил, что многие бизнесмены пользуются чрезмерно длительным сроком «утраты налоговой связи», чтобы не отчитываться перед российской налоговой службой о зарубежных активах и не уплачивать налог с нераспределённой прибыли. По мнению министра, уменьшение минимального срока пребывания способно подтолкнуть предпринимателей, ранее переехавших за рубеж, к возвращению на родину.

В то же время в соответствии с предложениями Минфина гражданин будет считаться налоговым резидентом, если у него есть недвижимость, экономические и личные связи в России, даже если он пребывает на территории страны менее 3 месяцев. Специалисты указывают на то, что ужесточение правил приведёт к тому, что участятся случаи, когда Россия наряду с другим государством будет претендовать на налогообложение одного лица.

Помимо этого. В настоящее время ставка для нерезидентов составляет 30 %.