

Льготная ипотека будет выдаваться молодым семьям или получателям бесплатного гектара по программе "Дальневосточный гектар". В течение 5 лет планируется выдать примерно 150 тысяч ипотечных кредитов, общая сумма которых составит 450 миллиардов рублей. Числовые показатели были озвучены полпредом президента ДФО Юрием Трутневым.



Ранее Владимир Путин поручил Дмитрию Медведеву разработать план по развитию Дальнего Востока, что включало в себя введение льготной системы ипотечного кредитования.