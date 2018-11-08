ИА «Ореанда-Новости». Живущий на прожиточный минимум депутат Саратовской области похудел почти на шесть килограммов за две недели. Эксперимент продолжается даже в его командировке.

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко намерен в качестве показательного эксперимента прожить месяц, питаясь на сумму 3 500 рублей. Он рассказал, что за две недели "министерской диеты" похудел на пять килограммов.

С его слов, он весил 94 килограмма на старте эксперимента. Сейчас весит 88 килограммов с небольшим. Питается депутат в основном крупами и овощами, в командировках от еды в самолёте отказывается. Обычно на завтрак у Бондаренко полтора яйца, на обед — гречка или щи без мяса.

Со слов Бондаренко, сейчас он находится в Абакане, живёт не в гостинице, а в съёмной квартире, где есть возможность готовить.

– Вторая неделя была значительно труднее, потому что в стандартных условиях гораздо легче готовить, закупать продукты, – сказал он. – Сегодня у меня, например, на завтрак был омлет, но крайне маленькая порция, чем я, безусловно, не удовлетворен. На обед у меня будет суп, а на ужин — я пока не занимался этим вопросом, думаю, что-то тоже придумаю, – рассказывает Бондаренко своё меню.

На третью неделю депутат закупил продукты в Саратове, вместе с ними поехал в командировку. Во время закупки ему удалось вложиться в еженедельный бюджет на еду в 875 рублей. С его слов, эту сумму тяжело не потратить, другой вопрос – «смог ты купить что-то, не смог». На третью неделю «министерской диеты» чиновник покупал картофель, морковь, лук и яйца, при этом не брал скоропортящиеся продукты, например, молоко.

Напомним, эксперимент Бондаренко начал с 24 октября с целью выяснить, достаточно ли трёх с половиной тысяч рублей, чтобы нормально питаться целый месяц. К этому его подтолкнул спор с министром труда, занятости и миграции Саратовской области Натальей Соколовой.

Ранее появилось видео их спора, Соколова заявила, что 3,7 тысячи рублей в месяц вполне хватит «для минимальных физиологических потребностей». Слова Соколовой вызвали большой скандал, министра губернатор региона отправил в отставку, а Бондаренко показательно сел на "министерскую диету".