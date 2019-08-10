ИА «Ореанда-Новости» Минкульт РФ планирует ввести штрафы за незаконную съемку фильмов в кинотеатрах. Данный проект можно увидеть на портале нормативных правовых актов.

Благодаря поправкам гражадан будут карать за незаконную фотосъемку, аудио- или видеозапись фильмов или их фрагментов, демонстрируемых в кинотеатрах.

Как указано в проекте, за данные нарушения могут оштрафовать на 50 тысяч рублей или приговорить к обязательным работам на срок от 50 до 100 часов. Также предусматривается изъятие оборудования, путём которого велась видеозапись либо фотосъёмка.

Если нарушитель будет пойман во второй раз, штраф увеличится в два раза. Сроки обязательных работ в этом случае увеличатся до 150 часов.