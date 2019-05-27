ИА «Ореанда-Новости» Подразделение министерства обороны США, специализирующееся на закупках, обнародовало на официальном сайте правительства заявку на приобретение боеприпасов для оружия, которое не используется армиями стран, входящих в Организацию Североатлантического договора.

Американским военным потребовались патроны для пистолетов Токарева и Макарова, автомата Калашникова обоих калибров (5,45 и 7,62 миллиметров), пулеметов ПКМ, ПКТ, ДШК и ЯкБ.

Сообщается, что американское оборонное ведомство производит анализ рынка, для того чтобы найти поставщиков специальных боеприпасов и оружейных систем для их доставки на территории за пределами континентальной части США. В какие именно регионы планируются поставки, неизвестно.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что США закупают в странах Восточной Европы вооружение и боеприпасы. Высказывались предположения, что они могут быть отправлены в Венесуэлу сторонникам оппозиционного движения.