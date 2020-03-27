ИА «Ореанда-Новости» . Эксперты утвердили дорожные карты по сохранению редких видов животных на территории Российской Федерации. Об этом сообщили представители Минприроды.

Рабочая группы по редким видам утвердило согласованные экспертами планы работ по всем приоритетным видам, включенным в федеральный проект по сохранению биоразнообразия национального проекта "Экология". В их числе: амурский тигр, переднеазиатский и дальневосточный леопард, сайгак, зубр, стерх, лошадь Пржевальского, снежный барс, алтайский горный баран, дзерен и белый медведь.

Кроме того, в сообщении отмечается, что будет создана рабочая группа по сохранению соколообразных.