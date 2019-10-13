ИА "Ореанда-Новости". Максим Орешкин предложил уйти от доллара в торговых отношениях с Европой.

Министр экономического развития заметил, что валюта страны пользуется популярностью в Европе. По его мнению, рост распространения российских внутренних облигаций среди иностранцев может помочь осуществить планы по экспорту топлива в рублях. По информации Financial Times иностранцам уже принадлежит примерно 30% российских займов.

Он предложил перейти в торговле с доллара на евро и рубль, добавив, что обе эти валюты стабильны. Переход на рублевые расчёты должен помочь стране уменьшить потери от американских санкций, а также ослабить зависимость от валюты США.

За последние полтора года Центральный банк России уже сократил свои активы в американских облигациях до 8 млрд долларов.