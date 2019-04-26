ИА «Ореанда-Новости» Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что возглавляемое им ведомство приступает к масштабной реконструкции аэродромов для обеспечения более оперативного применения авиации и её безопасной эксплуатации. Сотрудники министерства разрабатывают план реконструкции и ремонта 106 аэродромов.

Запланированы ремонт более 13 миллионов квадратных метров искусственных покрытий аэродромов, строительство более 700 объектов управления воздушным движением, энергоснабжения, технического обслуживания и ремонта самолётов, оборудование инфраструктуры для перспективных авиакомплексов. План рассчитан на срок до 2028 года.

Шойгу также отчитался о проделанной работе в этом направлении за последние 5 лет. Были реконструированы взлетно-посадочные полосы 12 аэродромов в различных регионах. На 4 аэродромах работы продолжаются. В 2019 году будут введены в строй 6 современных авиационных тренажеров.