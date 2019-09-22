ИА «Ореанда-Новости» Министр обороны России Сергей Шойгу заявил в интервью изданию «Московский комсомолец», что обязательный призыв в армию может быть отменен. «В принципе, это возможно», – сказал он, отвечая на вопрос об этом.

С другой стороны, глава военного ведомства отметил, что лично он не считает такую идею правильной. «Абсолютно убежден, что какое-то количество военнослужащих по призыву у нас должно быть в любом случае», – сказал Шойгу. По его мнению, наряду с профессиональными военными страна должна располагать и мобилизационным резервом, пополняемым гражданскими лицами. В случае угрозы начала войны, сказал министр, за счёт резерва можно в кратчайшие сроки увеличить численность войск.

Помимо этого Шойгу напомнил, что у призывников есть ощущение причастности к защите Родины. «...Если армия будет восприниматься исключительно как один из способов неплохо заработать, этого нравственного стержня у них точно не будет», – заключил глава Минобороны.