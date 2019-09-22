ИА «Ореанда-Новости» Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе интервью газете «Московский комсомолец» высказался по поводу возможности вооружённого конфликта с Украиной. «Даже думать об этом не хочу. Очень надеюсь, что у украинского народа и у украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и сумасшедшему сюжету», – заявил глава военного ведомства. Шойгу также выразил уверенность в том, что когда-нибудь наступит время, когда граждане соседних стран будут жить «в мире и добрососедстве».

В ходе той же беседы Шойгу отметил, что основной угрозой не только для России, но и для других государств он считает уверенность США в своём военном превосходстве, которая может подтолкнуть Вашингтон к реализации «не самых разумных» начинаний.